Глава Гидрометцентра объяснил, почему холодные «русские зимы» превратились в теплые «европейские»

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал тенденцию по превращению русских зим в европейские. Во всем виновато глобальное потепление.

«В целом температура повысилась на 2 – 2,5 градуса примерно за 30 лет именно зимой. Глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности, и наиболее заметно оно сказывается именно в умеренных и высоких широтах, как раз там, где мы и живем, и в зимние месяцы, потому так резко повышается температура. Это, конечно, невероятно много», – цитирует 12 января Вильфанда ТАСС.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально тёплой зимы в России – антициклон застрял на границе Монголии, и холод достался Северной Америке.



