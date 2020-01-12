Очевидцы сообщили о массовой гибели рыбы в Лахтинском Разливе

Мёртвая рыба в озере в Приморском районе Петербурга обеспокоила местных жителей. Фотографиями погибших по неизвестной причине животных очевидцы делятся в соцсетях.

"На Лахтинском Разливе замечена дохлая рыба. Ее достаточно много", – пишет пользователь Максим.

Петербуржцы гадают, что могло стать причиной массового мора. Некоторые комментаторы винят потепление, другие обращают внимание на розовый оттенок воды на фото и подозревают сброс стоков.

Летом 2019 года мёртвую рыбу в большом количестве вынесло на берег пляжа «Ласковый».



