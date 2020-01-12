Крупнейшие банки отказались выдавать займы в магазинах. Клиентов заманивают кредитками

Крупнейшие банки России ушли из магазинов — им невыгодно оформлять кредиты на месте.

Как пишет 12 января «Российская газета», из 30 ведущих финансовых учреждений в 2019 году займы в торговых точках выдавали только «Тинькофф», ПочтаБанк и «Хоум Кредит». В частности, от этого вида бизнеса отказались Альфа-Банк, а также Сбербанк и Росбанк. Остальные сделали выбор в пользу кредитных карт.

По картам ставка на 10–15 процентных пунктов выше, чем при займе наличными. А оставшиеся рассрочки в магазинах бывают и беспроцентными.

Напомним, что министр экономического развития РФ Максим Орешкин поделился печальной статистикой — по итогам 2019 года долг россиян по кредитам достиг 1,7 трлн рублей. Это грозит рисками для экономики.



