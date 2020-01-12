Восьмиклассник из Петербурга подозревается в убийстве отчима. Мужчина умер на руках у медиков

Полиция Василеостровского района Петербурга задержала 16-летнего подростка. Его подозревают в убийстве отчима. Гражданин сопредельного государства получил ножевое ранение в шею и скончался в машине скорой помощи.

По данным «Фонтанки», об истекающем кровью человеке на 12-й линии Васильевского острова в полицию сообщили около трёх утра 11 января. Приехавшие на место оперативники нашли на месте восьмиклассника. По их мнению, именно школьник нанёс смертельное ранение 46-летнему не зарегистрированному в Петербурге мужчине, который приходился ему отчимом. Во время конфликта подросток мог быть пьян.

Учащийся состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.



