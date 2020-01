Десятки рейсов отменены и задержаны в аэропорту Дубая. ОАЭ топят проливные дожди

Наводнение мешает посадке и взлёту в аэропорту Дубай, непогода доставила неудобства и петербуржцам.

Управление аэропортов предупредило, что из-за ливней задержки и отмены рейсов из Дубая и в Дубай продолжатся до вечера воскресенья, 12 января. Накануне это случилось с десятками самолётов.

Heavy rain in #Dubai ...lot of International Flights distrurbed and delayed to Land and takeoff because of rain and water on the Run way #Rain #UAE #dubaiairport pic.twitter.com/c9ji11Uwzb

Поздно вечером 11 января задержались и петербургские рейсы. По информации онлайн-табло аэропорта Пулково, рейс EK 175 авиакомпании Emirates прибыл в 23:13, тогда как по расписанию должен был совершить посадку на 2,5 часа раньше – в 20:45. Рейс EK 176 обратно в ОАЭ вылетел на полтора часа позже: в 00:55 вместо вместо 23:25.

Компания Emirates просит прибывать в аэропорт Дубая по меньшей мере за три часа до отправления. Пассажиров при отмене отправляют следующим рейсом.

Согласно прогнозу, 12 января сильные дожди продолжатся.

"Некоторые дороги превратились в водоёмы после проливных дождей в Дубае в одночасье. Уверен, я видел пару роскошных автомобилей, плавающих вокруг. Если вам нужно добраться [куда-то], возможно, вам понадобится лодка", – пишут очевидцы.

Some highways turned into ‘water ponds’ following heavy rains in Dubai overnight. Pretty sure I saw a couple of luxury cars floating about. If you need to get around you might want to get a boat#dubairain #Dubai24h #Dubai #dubaiweather #dubaiairport

