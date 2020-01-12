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Финансы
12.01.2020 10:08
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Россиянам предложат новые варианты пенсионных выплат

В соответствии с новой системой пенсионных накоплений — гарантированным пенсионным планом (ГПП) — у граждан будет выбор: получить накопления сразу, заплатив 13% подоходного налога, либо приобрести пожизненный пенсионный план. Об этом сообщает РБК со ссылкой на первого зампреда Центробанка Сергея Швецова.

Стандартный план рассчитан на 15–20 лет вперед, каждые два года его будут пересматривать и продлевать еще на два года, рассказал Швецов. Схема подразумевает, что человек сам будет выбирать фонд, который даст ему лучшую ежемесячную выплату. «Мы предполагаем, что первоначальная сумма будет индексироваться на инфляцию ежегодно, это будет требованием к стандартному плану», — заявил первый зампред ЦБ «Российской газете».

Как пояснил Швецов, благодаря «скользящему» варианту выплат граждане смогут передавать остатки пенсионных накоплений по наследству. «Эта пенсия — до смерти, но с точки зрения наследования — это срочная история», — добавил он. Если человек, которому завещана пенсия, находится на стадии накопления, ему перечислят весь остаток сразу, а если он уже получает выплаты, то к ним добавят унаследованные выплаты.

Первый зампред ЦБ также рассказал, что перевести пенсионные накопления на счет ГПП в рамках одного негосударственного пенсионного фонда можно будет без комиссий или потерь инвестиционного дохода в режиме реального времени. Накопления в другой фонд будут переведены через пять лет после подачи заявления, при этом текущие платежи будут зачислены на открытый на новом месте счет. Для «молчунов», оставивших накопления в Пенсионном фонде, предусмотрена такая же схема, добавил Швецов.


Законопроект о гарантированном пенсионном плане разработал Минфин. В конце октября прошлого года ведомство опубликовало его для общественного обсуждения. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил РБК, что от Минтруда и негосударственных пенсионных фондов поступило множество замечаний.

Согласно документу, россияне смогут перевести накопления обязательной системы пенсионного страхования (ОПС) в новую ГПП. Перевод будет возможен после окончания действующего шесть месяцев периода охлаждения, чтобы не было возможности получить на руки замороженные пенсионные накопления, рассказывал Моисеев. Как ожидается, закон о гарантированном пенсионном плане будет принят к 1 июля.

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