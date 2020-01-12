Ваня мечтает хорошо слышать и правильно говорить, но без помощи этого не сделать

У шестилетнего Вани целый букет заболеваний, одно из которых – двусторонняя тугоухость. Врачи рекомендуют мальчику современные мощные слуховые аппараты. За госсчёт их не получить, купить самостоятельно дорогую технику мама Вани не может.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Ваня Карпенко, 6 лет.

Двусторонняя тугоухость 3-й степени.

Требуются слуховые аппараты. Не хватает 311 200 руб.

«Только к пяти годам Ваня научился говорить короткие предложения из двух-трех слов. Я думала, что речь не развивается на фоне других заболеваний: Ванечка родился недоношенным, в первые часы жизни перенес инфаркт и кровоизлияние в мозг. В годик ему поставили диагноз «детский церебральный паралич». Только потом выявили снижение слуха.

По рекомендации врачей в два года сыну купили слуховые аппараты. Но развитие речи осложняло сопутствующее заболевание – эхолалия, ребенок неконтролируемо повторял услышанные слова. В прошлом году Ваня пошел в садик для детей с нарушением слуха, там он трижды в неделю занимается речью с дефектологом и сурдопедагогом. Сын стал говорить гораздо лучше, дополняя речь мимикой, жестами, интонацией. Ваня очень общительный, в садике у него появился друг. С ним он поделился своей мечтой, что хочет хорошо слышать и правильно говорить.

Слух у Вани продолжает снижаться. Пришло время менять слуховые аппараты, старые отслужили свой срок, кроме того, врачи говорят, что ребенку нужны более мощные устройства. Но получить за госсчет необходимую нам дорогую модель невозможно. А самостоятельно купить их мне не по силам. Я одна воспитываю двоих детей, муж погиб этим летом». Анна Карпенко, Ленинградская область.

Мария Кившик, сурдолог-слухопротезист медицинского центра «Слуховые аппараты "Ю-Мед"» (Санкт-Петербург):

«Ване необходимы цифровые многоканальные сверхмощные слуховые аппараты с расширенным частотным диапазоном и возможностью педиатрической настройки на оба уха. Они восполнят потерю слуха ребенка».

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Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».