Полиция гналась по Софийской за нарушителем, а поймала вероятного наркоторговца

Полиция задержала гонщика в Невском районе Петербурга вечером 11 января. Водитель проигнорировал требование об остановке. Как оказалось, не просто так.

По данным «Фонтанки», правоохранители на Софийской попытались остановить для проверки документов «Шевроле Ланос». Однако водитель и не подумал нажать на тормоз. Началась погоня. На улице Седова подозрительный автомобиль удалось настигнуть. В салоне сидели два выходца из Азербайджана 52 и 32 лет.

Очевидцы сообщают, что при задержании те оказали задержание сотрудникам полиции, что не помешало последним отыскать в машине 4 пакета с наркотиком растительного происхождения и сумку с расфасовкой неизвестного пока вещества.



