В Иране вышли с антиправительственными протестами из-за сбитого Boeing

В столице Ирана сотни студентов вышли на акцию протеста против действующей власти после того, как Корпус стражей исламской революции признал, что по ошибке сбил Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», на борту которого были 176 человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на иранское агентство Fars.

Сообщается, что на акцию вышли от 700 до 1000 человек. Демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, а также разорвали плакат, на котором был изображен убитый при ударе США в Ираке иранский генерал Касем Сулеймани.





#TEHER?N ??? Gran protesta en el centro de la capital iran? con gritos de «muerte al Wilayat Faqih».



Las fuerzas de seguridad intentan dispersar con gases lacrim?genos a la multitud junto a la Universidad Tecnol?gica Amir Kabir.



? @AlHadath

pic.twitter.com/7O6Z4yC50o — eSPAINews (@eSPAINews) 11 января 2020 г.

Агентство сообщает, что сначала акция носила поминальный характер, студенты жгли свечи в память о жертвах катастрофы. Однако затем они вышли на одну из главных улиц, и акция превратилась в марш протеста, в ходе которого студенты начали выкрикивать лозунги.

Демонстраны требовавали отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, уточняет BBC.

#OCDC Uno de los manifestantes en Teher?n est? sosteniendo un collage de fotos de los iran?es que murieron como resultado del accidente del barco ucraniano. pic.twitter.com/ODsQfRLqjF — Leo Bruskony (@bruskony) 11 января 2020 г.

Спустя три дня после катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», который направлялся из Тегерана в Киев, власти Ирана признали, что сбили лайнер по ошибке. Оператор системы ПВО Ирана принял вылетевший лайнер за крылатую ракету и, не доложив командованию, самостоятельно принял решение выпустить по нему ракету. Лайнер упал недалеко от аэропорта вылета, все 176 человек, находившихся на его борту, погибли. Президент Ирана Хасан Роухани назвал произошедшее «непростительной ошибкой».

Незадолго до катастрофы произошло обострение отношений между Ираном и США. Вашингтон нанес удар близ аэропорта Багдада, целью которого стал влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани. В качестве ответной меры Иран нанес удар по базе США в Ираке и готовился к возможной атаке со стороны США.