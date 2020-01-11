Из королевского дома в мир мультфильмов. Меган Маркл подписала контракт с Disney

Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney. Об этом 11 января ообщает The Times.

По данным британского издания, представительница королевского дома будет давать голос персонажам анимационных фильмов в благотворительных целях – все вырученные от озвучки средства будут направляться, в частности, организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders), которая занимается защитой этих животных от браконьеров.

The Times узнала, что первая запись была сделана ещё перед Рождеством, и высокопоставленные члены королевской семьи обвинили пару в удешевлении королевского бренда, когда Меган и Гарри уже подписали соглашение с коммерческими компаниями, в том числе, Disney.





Супруги 8 января заявили об отказе от королевский привилегий и намерении свмостоятельно зарабатывать на жизнь. Принц Гарри и герцогиня Сассекская уведомили родственников и мир, что будут жить на два континента: в Великобритании и Северной Америке. После этого фигуры супругов даже исчезли из экспозиции Музея мадам Тюссо.