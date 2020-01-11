Петербург в воскресенье будет во власти непогоды. Ветер угрожает веткам и старым деревьям

Тепло вернётся в город на Неве в воскресенье и принесёт с собой крепкий ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом 11 января предупреждает ГУ МЧС по Петербургу.

Днём горожан будет преследовать дождь при температуре до +5 градусов. К ночи столбики термометров покажут нулевую отметку, повалит мокрый снег. Экстренные службы предупреждают водителей о наледи на дорогах. Воскресенье будет ветреным. В светлое время суток порывы будут достигать 12 м/с, ночью ситуация ухудшится, и в прибрежных районах дуть будет со скоростью до 18 м/с.

Петербуржцев просят в опасные часы не гулять под деревьями и держать свои машины подальше от ненадёжных конструкций.



