Прокуратура признала вырубки на Шлиссельбургском шоссе незаконными

Массовые вырубки деревьев в Усть-Ижоре, вдоль Шлиссельбургского шоссе, были незаконными. К такому выводу пришла Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга.

Растения уничтожили в ходе берегоукрепительных работ АО «Возрождение». Ведомство подготовило представление в адрес компании об устранении нарушений. Такой ответ получил от прокуратуры замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кононов.

Территория вдоль Шлиссельбургского шоссе является зоной охраняемого ландшафта и охранной зоной. Работы должен согласовывать комитет по охране памятников (КГИОП).

Природоохранное ведомство установило, что вырубка зеленых насаждений не была предусмотрена согласованной комитетом проектной документацией.





Почти 300 деревьев в Усть-Ижоре вырубили в начале декабря в ходе работ по берегоукреплению Невы. Подрядчиком выступает компания «Возрождение». Ее представители, впрочем, уверяли, что получили разрешение на снос зеленых насаждений — порубочный билет. И утверждали, что работы велись исключительно в рамках проектной документации.

КГИОП, в свою очередь, по итогам проверки составил в отношении подрядчика протокол об административном правонарушении.