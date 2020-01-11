«Есть российские граждане, но интересов РФ не представляют». Путин не стал отрицать присутствие в Ливии ЧВК «Вагнер»

Наёмники в Ливии не получают денег от российского государства. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции с Ангелой Меркель 11 января в Москве.

«Есть российские граждане. Они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают», – сказал Путин, отвечая на просьбу корреспондента немецкой газеты Deutschlandfunk подтвердить слова президента Турции Тайипа Эрдогана о наличии в Ливии 2000 наёмников частной военной российской компании «Вагнер».

«Вообще в зоне конфликта много всяких наёмников. В том числе, по нашим данным, большое количество наёмников переброшено из Итлибской зоны в Сирии в зону конфликта в Ливии. Это очень опасный процесс», – констатировал глава РФ. Похожим образом ранее прокомментировали информацию о ЧВК в Кремле.

Ближний Восток стал основной темой переговоров глав России и Германии в Кремле.

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