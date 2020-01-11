Йокки, вернись! Под Петербургом 12 дней ищут енота, владелица обещает нашедшему 50 тыс рублей

Петербуржцы двенадцать дней ищут домашнего енота в Гатчинском районе. Нашедшему сулят крупное вознаграждение. Похолодание подгоняет владельцев домашнего питомца.

Двухгодовалый Йокки ушёл из парка Greenvald в посёлке Горки в канун Нового года. 11 января он всё ещё не найден. На поиски брошены волонтёры и охотники с собаками. Хозяйка зверька Динара Ирсалиева отмечает, что «мохнач» домашний и боится других животных, поэтому может прятаться.

По территории, где может скрываться енот, были расставлены ловушки и рассыпана кукуруза и орешки, раскидана тухлая рыба, однако, это не помогло. Владелица не находит себе места и просит Йокки вернуться, обещая ему манговое пюре, авокадо и креветки.





Нашедшему Динара обещает 50 тысяч рублей и приглашает всех желающих присоединиться к поискам енота завтра.