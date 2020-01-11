В РПЦ назвали храмы подходящим местом для поиска пары

В РПЦ считают, что храм — подходящее место для личных знакомств, которые потом могут перерасти в любовь. Такое мнение в ходе программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» митрополит Волоколамский Иларион, сообщает 11 января ТАСС.

«Конечно, храм — это дом божий, и, конечно, было бы странно, если бы вы приходили в храм только за тем, чтобы там подыскивать себе невесту», – цитирует издание священника.

При этом Иларион отметил, что атмосфера храма для православных христианина и христианки вполне естественная ситуация, при которой может зародиться «не только личное знакомство, но и любовь».

По информации митрополита, многие церковные супружеские пары познакомились именно в храме во время послушаний или во внебогослужебное время.



