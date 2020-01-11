«Надеюсь, что до крупномасштабных конфликтов дело не дойдёт». Путин и Меркель обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Необходимо сделать всё, чтобы сохранить иранскую ядерную сделку. Об этом Ангела Меркель и Владимир Путин заявили на пресс-конференции 11 января после двусторонних переговоров в Кремле.

Лидеры России и Германии в ходе встречи, продлившейся более трёх часов, основной акцент сделали на Ближнем Востоке.

«Германия убеждена в том, что Ирану не следует иметь ядерное оружие, и мы применим все дипломатические средства, чтобы эта договорённость сохранилась», – сказала Меркель, напомнив о гибели 176 невинных людей в результате ошибочного пуска ракеты в украинский пассажирский лайнер под Тегераном 8 января.

«Надеюсь, что до крупномасштабных конфликтов дело не дойдёт. Что там война идёт, мы и так видим, очень хотелось бы избежать крупномасштабных боевых действий. Если это произойдёт, это будет катастрофой для всего мира», – прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке Путин.





Российский лидер в ходе переговоров рассказал своей визави о встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Стамбуле по вопросу Ливии.

«Работа по прекращению огня может стать шагом в рамках Берлинского процесса между пятью странами, которые имеют право вето в Совбезе ООН», – заявила Меркель.

Путин рассчитывает, что его с Эрдоганом призыв прекратить боевые действия противоборствующих сторон в Ливии с 00 часов завтрашнего дня, 12 января, будет выполнен. За процесс несёт ответственность ООН.

Также лидеры обсудили Сирию. Меркель сказала, что рада открытию двух гуманитарных переходов в Итлибе и желании продвигать создание условий для мирной жизни сирийцев. «Для поддержки конституционного режима будем сотрудничать с Турцией, Россией и Францией», – отметила канцлер.

«Мы не собираемся вмешиваться в суверенитет этой страны», – подчеркнула канцлер. Путин, в свою очередь, отметил, что Россия продолжит осуществлять посильную поддержку конституционного комитета и что сирийцам необходима помощь в восстановлении инфраструктуры.

Россия поддержала план ФРГ провести международную конференцию по Ливии.