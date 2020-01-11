Непобедимый горох и беспечная роза. Как Путин и Меркель одевались на встречи и к чему это привело

1 2018 год. Гармония и авторитет

18 мая 2018 года Путин принимал Ангелу Меркель в своей сочинской резиденции. Там они обсуждали вопросы развития российско-германских отношений и актуальную международную ситуацию. Канцлер была в освежающем молочном жакете, олицетворяющем размеренность, тепло и гармонию, президент – в чёрном галстуке в белую крапинку. Выбор цветов в этом случае говорит об авторитете и власти, а также о закрытости.

Тогда журналисты отметили, что встреча двух лидеров не была напряжённой. Меркель и Путин обсуждали «Северный поток – 2», обстановку в Сирии и Украине, а также отношения между Россией и Германией. В целом диалог завершился на позитивной ноте, а фрау ещё раз подчеркнула пользу разговоров друг с другом.