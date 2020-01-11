Непобедимый горох и беспечная роза. Как Путин и Меркель одевались на встречи и к чему это привело
Ангела Меркель и Владимир Путин провели переговоры в Кремле 11 января. Беседа шла за закрытыми дверями, поэтому инсайдеры принялись работать с тем, что было, – с одеждой лидеров. Один из телеграм-каналов обратил внимание на «фуксийный» жакет фрау. Авторы отметили, что в психологии этот цвет усиливает энергичность и загадочность. Что до винного галстука Путина, то ему определили роль установления доверительных отношений. «Фонтанка» изучила фотохронику прежних встреч канцлера ФРГ и президента России на домашней территории, чтобы понять, действительно ли цвет одежды можно считать инструментом для манипуляций и отражением боевого настроя.
1 2018 год. Гармония и авторитет
18 мая 2018 года Путин принимал Ангелу Меркель в своей сочинской резиденции. Там они обсуждали вопросы развития российско-германских отношений и актуальную международную ситуацию. Канцлер была в освежающем молочном жакете, олицетворяющем размеренность, тепло и гармонию, президент – в чёрном галстуке в белую крапинку. Выбор цветов в этом случае говорит об авторитете и власти, а также о закрытости.
Тогда журналисты отметили, что встреча двух лидеров не была напряжённой. Меркель и Путин обсуждали «Северный поток – 2», обстановку в Сирии и Украине, а также отношения между Россией и Германией. В целом диалог завершился на позитивной ноте, а фрау ещё раз подчеркнула пользу разговоров друг с другом.
2 2017 год. Стремление к познанию неизведанного
Годом ранее для встречи в той же резиденции Меркель выбрала салатовый жакет. Путин – снова предпочёл мелкий белый горошек на чёрном галстуке. По мнению психологов, салатовый стремится к созданию общественных связей, познанию неизведанного, к общению с внешним миром. Этот цвет выражает жизненную возможность достигнуть всего, что предлагает Вселенная.
Обсуждали лидеры двусторонние отношения, борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию минских договоренностей. Меркель отметила, что переговоры с Путиным проходят «интенсивно», и назвала Россию «конструктивным партнером».
3 2015 год. Черный жакет против гороха
В мае 2015 года Ангела Меркель прилетела в Москву на празднование 70-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне. На ней был чёрный жакет, вероятно, надетый по случаю. На Путине – снова неприступный и авторитетный галстук в горох.
В итоге переговоры на тему украинского кризиса не были успешными. После них Меркель выразила неуверенность по поводу того, что в этом вопросе удастся добиться успеха. Канцлер отметила, что действия России нарушили миропорядок.
4 2013 год. Непреклонная индивидуальность
В 2013 году фрау Меркель и российский лидер беседовали в Петербурге. «Доверительный» винный галстук противостоял лиловому жакету, говорящему о непреклонности и яркой индивидуальности носительницы. Лидеры обсуждали сирийскую проблему, экономические отношения и «трофейное искусство». Разговор о картинах, перевезённых после ВОВ из Германии, проходил в Эрмитаже. И Путин, и Меркель назвали диалог конструктивным.
5 2006 год. От строгой серости к винному доверию
2006 год дал старт дипломатическим отношениям Меркель и Путина. Новоиспечённый канцлер Германии приехала не просто в Россию, а в самое её сердце – Сибирь. В Томске тогда проходил Российско-германский саммит. И для него фрау выбрала строгий серый костюм, а президент – чёрный галстук в горошек, которому впоследствии суждено будет стать признаком стабильности. Однако для интимной встречи в таверне за тарелкой пельменей оба переоделись в винный, что по мнению психологов непременно должно было указать на проявление доверия.
6 2020 год. И все-таки старая добрая фуксия
Пока «Фонтанка» готовила аналитику гардероба лидеров двух стран, их первые за почти пять лет переговоры в Кремле подошли к концу. К журналистам Меркель и Путин вышли удовлетворёнными диалогом. В первую очередь ими обсуждался газопровод «Северный поток – 2», который должен дать газовую связь между российским побережьем и Германией. Глава РФ отметил, что ценит ответственную позицию страны-партнёра в этом вопросе. Фрау же заявила, что, несмотря на все возражения со стороны США и Украины, проект легитимен и должен быть завершён.
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