Крупнейшие российские банки снизили проценты по вкладам

Три из пяти лидеров банковского сектора страны дружно снизили доходность по депозитам. Доходность уменьшили на 0,05-0,25 процентных пункта. Об этом 11 января пишут «Ведомости».

Сбербанк снизил уровень доходности по базовым вкладам на 0,1-0,25 процентных пункта, ставки в розничном сегменте опустились до 2,7-4,5%. Россельхозбанк отнял от ставок 0,05-0,25 п.п. Максимальная розничная ставка в банке в январе снизилась на 0,6 п.п., после прекращения акции по трехгодичным вкладам под 7% годовых.

Альфа-банк также закрыл возможность вкладывать по ставке 5,94%, теперь максимальная доходность по депозитам составляет 5,1%. Вся линейка вкладов финансовой организации сократилась на 0,2-0,5 п.п.

В свою очередь, ВТБ снизил ставки еще в декабре — на 0,15-0,2 процентных пункта, опустив доходность розничных вкладов до 4,75%.

Снижение доходности вкладов в банковском секторе объясняют понижением ключевой ставки. Центробанк 13 декабря понизил ее на 0,25 базисных пункта, до 6,25%.



