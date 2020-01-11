СМИ заподозрили Бастрыкина в растрате бюджетных средств для отдыха в Финляндии

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провёл новогодние каникулы на финском курорте Куопио, и отдых вышел дорогим. Об этом 11 января пишет "МБХ Медиа".

Издание со ссылкой на источник, близкий к руководителю СК, сообщает, что Бастрыкин был в Куопио девять дней с 28 декабря. В этот день он вместе с примерно двадцатью сопровождающими вылетел в Куопио из аэропорта Внуково на самолете Ту-204 СЛО «Россия» с бортовым номером RA-64 059 (рейс RSD-091).

По словам источника, самолёт вернулся в Москву без главы СК. Начальник Следкома якобы отправился в озёрный край Суоми, а 30 января вновь прилетевший из российской столицы правительственный борт доставил его из Куопио в аэропорт Хельсинки-Вантаа. В этот день Бастрыкин встречался в Финляндии со своим коллегой – главой финской полиции Сеппо Колехмайненом, о чём сообщала пресс-служба СК.

На следующий день, в канун Нового года, RA-64 059 снова совершил перелёт до Куопио и вернулся порожним в Москву.





Согласно информации "МБХ Медиа", отдых главы СК на финском курорте продолжался до 7 января. В Рождество его доставили из Куопио во Внуково.

По данным сервиса flightaware, всего за девять дней было восемь рейсов — их совершили два самолета Ту-204 с бортовыми номерами, отличающимися на одну цифру — RA-64 059 и RA-64 058.

Как утверждает издание со ссылкой на оценки экспертов, новогодние перелеты Бастрыкина обошлись бюджету в 125 тысяч долларов, то есть примерно в 8 миллионов рублей. Причём глава СК якобы летал на новогодние праздники в Финляндию и предыдущие два года.