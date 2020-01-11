Оружие, деньги и айфоны. Полиция задержала грабителей «Связного» на «Чёрной речке», сдаваться они не хотели

Полиция Петербурга по горячим следам раскрыла разбойное нападение на «Связной» у станции метро «Чёрная речка» в Приморском районе. При задержании предполагаемые преступники оказали сопротивление и пытались скрыться.

Как стало известно «Фонтанке», в 9 утра 11 января неизвестный ворвался в салон связи на Савушкина, связал руки продавцу, выгреб из кассы около 800 тысяч рублей, а вместе с ними взял более десятка смартфонов компании Apple. Сотрудники уголовного розыска незамедлительно приступили к поиску злоумышленника.

По горячим следам на площади Александра Невского были задержаны двое подозреваемых. Обоим 34 года, один – гражданин сопредельного государства, второй – петербуржец. Правоохранители установили, что пока один грабил, второй ждал в машине, готовый втопить педаль в пол в любой момент. При задержании оба попытались оказать активное сопротивление и скрыться на своем автомобиле, но полицейским удалось заблокировать машину.





В салоне нашлись похищенные айфоны, деньги, пара травматических пистолетов, нож и электрошокер. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.