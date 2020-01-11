Вице-премьер Борисов назвал «ахиллесову пяту» российской космической отрасли

Космической отрасли России необходимо обеспечить рентабельность, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники. Такое заявление сделал в субботу, 11 января, вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, пишет РБК.

По его словам, задачей отрасли на сегодняшний день является формирование «ясной и понятной политики, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений». Все это, по словам Борисова, должно обеспечить соответствующую рентабельность и выход на серийное производство.

«Это ахиллесова пята отрасли сегодня», — сказал Борисов (цитата по РИА Новости).

Вице-премьер указал на неблагоприятную ситуацию, которая сложилась в космической отрасли в 1990-е годы. Речь, по его словам, шла о нехватке средств, использовании западной элементной компонентной базы. Все это, отметил вице-премьер, в условиях санкционного воздействия привело к «остановке или передвижке вправо работ».

Вице-премьер призвал учитывать и «парировать» эти риски.



