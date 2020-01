В Сети появилось видео предполагаемого запуска ракеты, сбившей украинский лайнер под Тегераном

Ещё одна запись с камеры уличного наблюдения, на которой видно пуск крылатой ракеты, предположительно ударившей по самолёту "Международных украинских авиалиний" под Тегераном, опубликована 11 января.

Кадры с моментом активации и последующей вспышкой распространил Twitter-аккаунт новостного издания Iran News Wire.

Video shows the #Iran regime's rocket launch against the Ukranian commercial airliner, flight #PT752, that killed 176 people. The person who published the video said he hadn't come forward with the footage before due to fear from the regime's security institutions. pic.twitter.com/zKsC2PGQkU