«Лучше говорить друг с другом, чем друг о друге». В Кремле начались переговоры Меркель и Путина

Владимир Путин и Ангела Меркель начали переговоры в Кремле днём 11 января. Президент России и канцлер ФРГ пожали друг другу руки и произнесли приветственные слова.

Лидеры двух стран собирались обсудить обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку в Сирии, Ливии и на Украине.

Меркель – Путину: Я с нетерпением жду наших бесед.?? Я всегда уверена, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге pic.twitter.com/hEu3ucY21p — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 января 2020 г.

«Мы с вами находимся в постоянном контакте, занимаемся и внутренней проблематикой — экономической, политической и международной повесткой. Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение и приехали для обсуждения всех этих вопросов. Есть наиболее острые, на которых мы, как я понимаю, сосредоточим основное наше внимание», — заявил Путин. Его цитирует спецкорреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своём телеграм-канале.





Меркель на это ответила: «Я с нетерпением жду наших бесед. Я всегда уверена, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге».

Путин и Меркель: Рукопожатие в Кремле pic.twitter.com/YoD4jJOor2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 января 2020 г.

Изначально, напомним, канцлер ФРГ собиралась в Москву, чтобы обсудить убийство иранского генерала под Багдадом. Однако после этого иранские военные ударили по американской военной базе в Ираке и случайно сбили украинский самолёт, в чём уже признались официально.