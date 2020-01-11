СМИ: В Австралии акулы съели немецкого футболиста, упавшего в океан

Тело футболиста Эрика Биригитти, которое было объедено акулами, обнаружено на побережье неподалеку от Эсперанса (штат Западная Австралия). Об этом 11 января сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Daily Mail.

Как отмечает издание, инцидент произошел в начале января. Биригитти, находившийся на отдыхе, отправился с друзьями прогуляться по берегу, поскользнулся на камнях и упал в воду. Находившиеся с ним люди пытались вытащить его на берег, но течение было слишком сильным, и его унесло в океан. Впоследствии тело 21-летнего Биригитти было обнаружено и опознано.

Соболезнования в связи со смертью Биригитти на странице в Twitter выразила команда колледжа в Небраске (США), за которую он выступал.



