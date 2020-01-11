В Петергофе протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. На митинг пришли 200 человек

В Петергофе на площадке рядом с домом № 7 на Чебышевской улице прошел митинг против строительства по соседству объектов по переработке и сортировке мусора – местные жители боятся, что отходы будут сжигать. В мероприятии приняли участие около 200 человек.

По оценке основателя движения «Красивый Петербург» Красимира Врански, на митинг пришли от 200 до 300 человек. В руках участники держали плакаты: «Беглов, не порти воздух», «Петергоф — не помойка», «Нам здесь еще жить», «Против сжигания».

По словам муниципального депутата Петергофа Михаила Тихонова, который участвовал в митинге, жители опасаются, что для переработки отходов изберут самый простой вариант и построят мусоросжигательный завод.

«В территориальной схеме есть два объекта в Петродворцовом районе, это мусороперерабатывающий комплекс в районе Астрономической улицы и мусоросортировочный комплекс на улице Братьев Горкушенко. Проблема в том, что никакой иной информации у нас нет», – добавил народный избранник.





Ранее Смольный опубликовал для общественного обсуждения проект территориальной схемы обращения с отходами. В нем, в частности, предлагается построить юго-восточнее Астрономической улицы в Ломоносове и на улице Братьев Горкушенко в Петергофе объекты обращения с твердыми коммунальными отходами. Вносить замечания по проекту можно до 7 февраля 2020 года.

В воскресенье, 12 января, аналогичный митинг пройдет в Ломоносове. Мероприятие согласовано с властями.