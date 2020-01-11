В Ленсоветовском открыли новый детсад. Жители района продолжают пикетировать Смольный из-за катастрофы с «социалкой»

Детский сад более чем на 200 детей в поселке Ленсоветовский в Пушкинском районе начнет работать с 13 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов, принявший участие в открытии дошкольного учреждения 11 января, заявил, что теперь очередь в детсад в микрорайоне кардинально сократится. Тем временем у Смольного продолжаются бессрочные пикеты с требованием обеспечить социнфраструктурой соседние Шушары.

«Сегодня 247 детишек стоят в очереди на поступление в дошкольные учреждения в поселке Ленсоветовский», – цитирует губернатора пресс-служба администрации города.

Учреждение на 13 образовательных групп – всего более чем на 200 детей. Здание оборудовано бассейном. Детсад примет первых дошколят уже в понедельник, 13 января. До этого в поселке работали только сад №24 и дошкольное отделение школы № 460. Оба переполнены.

Административно микрорайон подчинен муниципальному образованию "Шушары". В одноименном поселке завершается возведение детсада на 180 мест. Сейчас в поселке всего три сада и одно дошкольное отделение школы. Губернатор потребовал от строителей сдать объект в марте.





Напомним, жители Шушар с середины ноября прошлого года почти каждый день выходят с одиночными пикетами к Смольному с требованием от руководства города сдержать обещания по обеспечению микрорайона социальной и транспортной инфраструктурой, которой катастрофически не хватает.

В декабре в поселке провел выездное совещание вице-губернатор Николай Линченко. Чиновники и застройщики пообещали жителям в 2020 – 2023 годах выправить ситуацию. Однако прирост населения только непосредственно в поселке Шушары в ближайшие три года может составить более 40 тысяч человек. К обещаниям присутствовавшие петербуржцы отнеслись скептично.

Первого января в микрорайон приехал Александр Беглов. В соцсетях жители поселка отреагировали на губернаторский визит в том числе негативно. Основная претензия — градоначальник не привез с собой детсады и школы.