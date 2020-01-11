«Когда я убедился в том, что это произошло, мне захотелось умереть». Иранский генерал рассказал, как был сбит украинский самолёт

Корпус стражей исламской революции полностью признал ответственность за крушение украинского самолета под Тегераном. Глава КСИР рассказал, что пассажирский Boeing был принят за крылатую ракету.

Амир Али Хаджизаде / wikipedia.org

Заявление командующего Воздушно-космическими силами КСИР (элитные части ВС Ирана) генерала Амира Али Хаджизаде опубликовало агентство IRNA.

«Когда я убедился в том, что это произошло, мне захотелось умереть», – сказал Хаджизаде. Командующий также отметил, что КСИР принимает на себя ответственность и будет согласен с любым решением властей.

По словам Хаджизаде, в ночь, когда случился инцидент, уровень боевой готовности был поднят до уровня войны, силы обороны были предупреждены о наивысшей степени угрозы, поэтому вокруг Тегерана были выставлены дополнительные оборонительные системы. Он указал, что военные Ирана предписывали прекратить воздушное движение на время ударов по базе США, но власти проигнорировали требование. Согласно заявлению генерала, роковую роль сыграли проблемы со связью – «либо сработала система помех, либо сеть была занята». Украинский лайнер был принят системой ПВО за крылатую ракету, и оператор системы не смог из-за сбоя связаться с командованием, на решение у него было 10 секунд.





«К сожалению, он принял неверное решение, и крылатая ракета была запущена...» – сказал Хаджизаде.

Согласно заявлению, Генштаб вооружённых сил Ирана был проинформирован о произошедшем утром в среду, 8 января, но руководство гражданской авиации о причинах катастрофы не уведомил, назначив внутреннее расследование. Генерал утверждает, что у военных не было цели скрыть причину трагедии – несколько дней понадобилось на сбор информации.

Ранее в субботу, 11 января, глава МИД Ирана сообщил, что причиной катастрофы стала человеческая ошибка. Лайнер был сбит непреднамеренно, когда пролетал вблизи военного объекта Ирана. Позже президент Ирана Хасан Роухани и глава Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор о крушении украинского Boeing. Роухани назвал трагедию «непростительной ошибкой».