В «Мегу» теперь за свой счет. Петербуржцы больше не смогут добраться на бесплатном автобусе до гипермаркета на Парнасе

Бесплатный автобус, который курсирует между станцией метро «Комендантский проспект» и гипермаркетом «Мега Парнас», прекратил ходить с 29 декабря. Информацию «Фонтанке» подтвердили в контактном центре магазина. Остался единственный маршрут, который возит покупателей из Ленобласти.

«Он (автобус. — Прим. ред.) работал в тестовом режиме», – пояснили в магазине. В контактном центре затруднились уточнить, будет ли маршрут возобновлен.

Единственный оставшийся бесплатный автобус в «Мега Парнас» ходит от расположенного во Всеволожском районе Ленобласти магазина «Декатлон».

Торговый центр не впервые отменяет бесплатный транспорт. В 2013 году «Мега» решила полностью отказаться от курсирующих автобусов. Однако после возмущения горожан гипермаркет на Парнасе возобновил маршруты. Добраться до «Мега Дыбенко» можно только на городском или частном транспорте.



