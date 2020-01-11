В Ленобласти устанавливают новые зенитные системы С-400 «Триумф»

Новейшие зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» в середине февраля заступят на боевое дежурство в Ленобласти для противовоздушной обороны. Об этом 11 января сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Сейчас проводится техническое обслуживание военной техники и пункта боевого управления, зенитчики проверяют работоспособность и функционирование систем.

ЗВО приняло ракетные установки у представителей завода-изготовителя на полигоне «Капустин яр» в Астраханской области в конце прошлого года, после чего их перебросили на расстояние 2000 километров в Ленобласть.

Ранее четыре дивизиона С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов Россия поставила Турции. Контракт на второй опцион зенитных ракетных систем планируется подписать в 2020 году.



