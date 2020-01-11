В Минпросвещения рассказали о новых оценках в аттестатах российских школьников

Самые лёгкие и любимые школьниками предметы не будут оценивать по пятибалльной шкале. Для ИЗО, музыки и физкультуры будет достаточно зачёта. Об этом "Российской газете" рассказала министр просвещения России Ольга Васильева.

"Сейчас мы готовим новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить "зачтено" за такие предметы, как "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура", – поделилась планами Васильева, подчеркнув, что выбор останется за образовательным учреждением.

По её словам, в некоторых школах уже используют такую систему, а также 100-балльную шкалу для других предметов, которую при выставлении в аттестат переводят в пятибалльную.



