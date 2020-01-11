Происшествия
В Гатчинском районе нашли череп времён Великой Отечественной войны. Останки валялись под ногами
Предприниматель из Петербурга нашёл череп времён Великой Отечественной войны у деревни Порожки Гатчинского района.
По данным «Фонтанки», о старых останках бизнесмен сообщил в полицию 10 января. Кость лежала в лесу в просеке. Вероятно, при выкапывании колеи рабочие случайно потревожили покой солдата. Кому принадлежал череп – русскому или немцу, предположить трудно. Найденное отправлено в гатчинский морг.