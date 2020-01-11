Иран отправит сведения с бортового самописца сбитого Boeing во Францию

Иран готов отправить записи с "черного ящика" сбитого украинского пассажирского лайнера во Францию для расшифровки. Об этом 11 января заявил глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар, сообщает агентство IRNA.

Дело в том, что Тегеран не обладает небходимыми для декодирования данных технологиями, пояснил Резаифар. По его словам, Иран просил оборудование у Канады, Франции и США, но они отказали. Затем Иран попросил Украину, Швецию, Великобританию, Канаду и США отослать "черный ящик" в независимую лабораторию, и все эти государства сошлись на том, что самописец будет транпортирован во Францию.

Глава отдела по расследованию авиакатастроф подчеркнул, что решение об отправке во Францию было сделано до официального заявления Тегерана 11 января о том, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Власти Ирана назвали причиной человеческий фактор и принесли соболезнования семьям погибших.



