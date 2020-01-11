Из кладбищенской канавы выловили труп мужчины с дипломом о среднем образовании. Он был привязан к опоре моста

Как стало известно «Фонтанке», в канаве у поворота на Ново-Колпинское кладбище на границе Петербурга и Ленобласти вечером 10 января был найден труп молодого мужчины, привязанный к опоре моста. При себе у мужчины были военный билет и диплом о среднем образовании.

Тело было зафиксировано с помощью шарфа. Труп почти полностью находился в воде, над поверхностью были только лицо и кисти рук. Погибший — тридцатилетний житель Мурманской области, был одет в темные брюки и черную куртку. С собой у него был рюкзак, в котором лежал военный билет и диплом о среднем образовании.

На теле имеются признаки насильственной смерти: две ссадины на голове, рана в области живота и след удушения на шее.

Как пишет издание 47News, о находке вечером 10 января в полицию сообщил 43-летний житель Адмиралтейского района Петербурга. Заявителя, девятикратно судимого, правоохранители задержали в 2 часа ночи 11 января. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



