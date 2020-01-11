«Тапки Gucci и носки за косарь». Внук-подросток белгородского депутата из рейтинга Forbes рассказал о наряде за 237 тысяч рублей

Четырнадцатилетний внук депутата Белгородской областной думы Владимира Зотова рассказал о стоимости его одежды и про образ жизни подростка. Жизнь в Москве без родителей, учеба в «шараге» и «подъем ставок». Интервьюировал подростка ведущий ютуб-канала «Дымоход», рассказывающего о жизни золотой молодежи.

«Тапки Gucci 65 [тысяч рублей], они [носки] косарь стоили, – перечислял надетое внук парламентария. — Джинсы тысяч 40, наверное, стоили, новая Bape («кенгуру»), тоже тысяч 45 стоила, борсетка — 47 тысяч, пухан, покупал недавно, 21 ка (тысяча)». Кроме того, он назвал стоимость футболки (6 тысяч) и наушников (12 тысяч рублей). В общей сложности наряд подростка потянул на 237 тысяч рублей. Одежду ему покупает дедушка, которого внук назвал главой семьи.

Ведущий обратил внимание на розовый цвет носков подростка и поинтересовался: «Пацаны во дворе не шкварят?». «Я не во дворе живу, в Москва-сити», – ответил герой ролика.

«Я еще с пацанами в шараге учусь. В кадетском училище, президентском. Ну, типа я, как военный, на парады хожу», – рассказывал внук парламентария. Также он признался, что «поднимает» ставки. Он припомнил, что максимальная сумма, которую он потратил одномоментно, приближалась к миллиону рублей, пояснив, что деньги «собирал, копил» и потратил на подарки.





Мальчик учится в Москве с пятого класса, приехал из Белгорода. По его словам, в столице он живет один, родители занимаются бизнесом, приезжают иногда. «Бывает, няньку нанимают... если накосячил — няньку», — пояснил подросток.

Председатель совета директоров ГК «Арго-Белогорье», депутат Белгородской облдумы Владимир Зотов занимает 159 строку рейтинга богатейших бизнесменов России-2019 по версии Forbes. Его состояние издание оценивает в 650 млн долларов.