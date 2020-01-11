Семиклассник на Алтае оплатил проезд незнакомке с ребенком и получил 1,5 млн рублей

Школьник по имени Иван в Алтайском крае оплатил проезд женщине с ребёнком и стал миллионером. Незнакомка оказалась блогером и объявила сбор средств для семьи своего добродетеля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на инстаграм блогера.

Наталья Мишина ехала в автобусе в Камень-на-Оби и не могла оплатить проезд, потому что ее маленький сын начал капризничать. Попытка купить билет закончилась неожиданно — оказалось, что за нее это уже сделал мальчик Ваня, ученик седьмого класса.

Попутчики разговорились, и Ваня рассказал, что в его семье принято заботиться друг о друге, поэтому он решил помочь оказавшейся в трудной ситуации женщине. Мишина выяснила, что мальчика воспитывает мама, отца в семье нет, средств не хватает даже на то, чтобы заниматься любимым рисованием в художественной школе.

Блогер решила отблагодарить школьника, узнала, где проживает его семья, и приехала лично выразить признательность. А также объявила сбор средств. «Мы собрали меньше чем за сутки для Ваниной семьи полтора миллиона рублей. Больше двух тысяч человек поучаствовали в этой акции», – рассказала Мишина в сторис Инстаграма.





Она также опубликовала видео, которое записали Ваня и его мама. «Честно сказать, в сказку верить в нашем возрасте уже сложно. Но сегодня к нам пришел ангел по имени Наташа, которая сотворила чудо. Ребят, большое спасибо, не ожидали, в жизни не представляли, что так у нас получится», – рассказала женщина.

На собранные средства семья приобретет для Вани квартиру в Новосибирске или в Барнауле.