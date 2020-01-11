Мужчина с гранатой из «Главпива» обзавёлся уголовным делом спустя 2,5 месяца

Полиция Невского района Петербурга возбудила уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, который в октябре пришёл за пенным с гранатой.

Боеприпас, который покупатель принёс с собой, и ещё три штуки, найденные по месту его проживания, прошли экспертизу. Специалисты пришли к выводу, что гранаты РГД-5 пригодны для взрыва. Так, 10 января было возбуждено дело по 222-й статье Уголовного кодекса РФ о незаконном хранении и ношении боеприпасов.

Напомним, мужчина явился 22 октября в магазин «Главпиво» на проспекте Луначарского. Полиция задержала безработного Евгения с пакетом в руках. Внутри лежали граната и револьвер.



