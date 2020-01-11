Неизвестные в масках пришли ночью в клинику лазерной медицины, но не за эпиляцией

Неизвестные обнесли клинику лазерной и эстетической медицины в Калининском районе Петербурга. Под покровом ночи они забрали из здания оборудование.

По данным «Фонтанки», всё произошло после полуночи 10 января. В полицию о происшествии заявил очевидец. Он рассказал, что какие-то люди в масках выносят коробки из клиники Mediderm на Гжатской, 22/1, и загружают всё в белый микроавтобус «Фиат Дукато».

Прибывшие на место оперативники отсмотрели записи камеры видеонаблюдения и установили, что около половины третьего ночи к зданию подъехала машина, из которой вышли трое неизвестных в чёрных куртках. Лица их скрывали капюшоны и маски. Мужчины отжали дверь, вошли внутрь и быстро упаковали оборудование в коробки. После погрузки злоумышленники скрылись в сторону улицы Гидротехников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



