Антициклон защитит Петербург от осадков. И даже, возможно, покажет солнце

Гребень антициклона, который затуманил Петербург накануне, в субботу, 11 января, защитит горожан от осадков и даже посодействует прояснениям в небе. Об этом в Facebook написал синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня свое влияние на погоду Санкт-Петербурга сохранит гребень антициклона. Ориентированный с запада на восток, он вызовет в облаках прояснения и оградит город от осадков. Температура воздуха 0…+2°, в Ленинградской области -3…+2°. Ветер юго-западный, 5 – 10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы», – рассказал эксперт.

В свою очередь, в воскресенье, по прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха прогреется до 4 – 5 градусов, однако и вероятность осадков высока.

Днем ранее, напомним, МЧС предупредил о тумане, и не зря. В последний рабочий день недели видимость в городе значительно ухудшилась, «Фонтанка» показывала, как заволокло Петербург.





В Петербурге и Ленобласти последние полтора месяца туго приходится лыжникам и любителям лепить снеговиков, белая зима никак не может дойти до города, вместо этого она радует жителей Греции и Турции.

Накануне «Фонтанка» обыскала окрестности города в поисках мест, где есть снег. Порадовало Кавголово, где работают снежные пушки, Северный склон в Токсово. На каникулах пытались кататься даже на трассе в Можайке: тонкий слой снега сохранил следы лыжников.