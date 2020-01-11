«Приора» снесла двух пешеходов на переходе у станции метро «Улица Дыбенко»

Двое пешеходов экстренно госпитализированы после встречи с «Ладой Приорой» у станции метро «Улица Дыбенко» в Невском районе Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, всё произошло в 8.20 11 января. По предварительной информации, 22-летний водитель отечественной легковой в районе дома 21 по проспекту Большевиков сбил двух пешеходов, переходящих дорогу. Под колёсами оказались 27-летний мужчина и 59-летняя женщина. Оба в тяжёлом состоянии отправлены в больницу.



