Подгузники и фитнес-трекеры. Ретейлеры рассказали, что россияне покупали под бой курантов

Онлайн-шопинг в новогоднюю ночь не прерывался. Россияне приобретали гаджеты для занятий спортом, одежду, косметику и ортопедическую подушку, пишет 11 января ТАСС со ссылкой на крупнейших игроков интернет-торговли.

В Ozon.ru первый заказ, сделанный в 00:00 1 января 2020 года, сделал екатеринбуржец. Он заказал ортопедическую подушку и пульсометр. За ним последовал московский заказ на фитнес-трекер, уходовую косметику и протеиновое печенье. Ретейлер связывает специфику заказов с традицией давать себе обещания в новогоднюю ночь – в частности, вести здоровый образ жизни.

В Wildberries рассказали, что с полуночи до пяти утра первого дня года приобретали подгузники, фитнес-браслеты, тушь для ресниц, брюки и чехлы для телефонов. Для большинства покупок использовалось мобильное приложение, из чего в компании сделали вывод, что шопинг происходил без отрыва от новогоднего стола.

Утепленная куртка и лак для ногтей стали первыми покупками россиян в Lamoda. Продавец отследил, что приобретали в новогоднюю ночь в течение последних лет. В 2011 году, например, за 15 минут до боя курантов клиент приобрел валенки. С 2015 года процесс оформления заказов не останавливается даже в полночь.





В «Связном» в 00:00 1 января приобрели «умную» колонку. В течение часа после Нового года россияне совершали покупки в два раза чаще, чем в аналогичный период времени в прошлом году, отметил ретейлер.

Ранее сообщалось, что за 2019 год продажи одежды и обуви в России сократились более чем на 2,2 трлн рублей.