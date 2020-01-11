В Китае умер первый человек от ранее не известного вируса. Роспотребнадзор усилил контроль на границе

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает РБК. Он стал первой жертвой нового заболевания.

Врачи указывают, что проблемы со здоровьем у покойного были еще до декабря, когда в его организме появился новый вирус. Известно, что у него были опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени.

Всего неизвестная ранее болезнь зафиксирована у 41 человека. Состояние семи человек оценивается как тяжелое, двое в результате были выписаны из больницы.

По одной из версий, источник заболевания находился на городском рынке морепродуктов, который посещали все заболевшие. При этом известно, что после 3 января новых случаев заражения не было.





В Роспотребнадзоре ранее заявили, что геном нового короновируса был расшифрован, и ученые занимаются его анализом. Пока известно, что не зафиксировано ни одного случая передачи заболевания от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения не считает необходимым в настоящий момент ограничивать международные поездки и торговлю. В то же время Роспотребнадзор усилил санитарный контроль над российской границей. Ограничения на административной границе ввели власти Гонконга.