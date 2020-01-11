Вот это переворот! Водитель «Мазды» перепутал педали и встал на крышу при виде полиции

Опасный трюк случайно совершил водитель «Мазды» в Калининском районе Петербурга. Вместо общения с сотрудниками ГИБДД он внезапно перевернулся вверх колёсами.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 01:40 11 января, на улице Руставели сотрудники ДПС попытались остановить серебристую «Мазду» для проверки документов. Однако водитель так переволновался, что перепутал педали тормоза и газа, наскочил на препятствие и поставил легковую на крышу.

Очевидцы в соцсетях пишут, что мужчина за рулём был пьян, однако в ГИБДД эту информацию не подтверждают. Проводится проверка.



