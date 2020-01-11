Пара «Яндекс.Такси» не поделила дорогу у ТРЦ «Мега Дыбенко» в 4 утра. «Солярис» после удара совсем приуныл

Две машины «Яндекс.Такси» пошли на таран в 4 утра 11 января. Авария произошла на территории торгово-развлекательного центра «МЕГА Дыбенко».

Судя по снимкам, опубликованным очевидцами в сециальных сетях, в ДТП участвовали черный «Киа Рио» и серебристый «Хёндэ Солярис». Последняя легковушка «проиграла» – её повреждения выглядят более впечатляющими. В комментариях интернет-пользователи предположили, что столкнувшиеся – дуэлянты и гнали забирать одного пассажира.



