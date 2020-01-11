Иран признал, что сбил украинский Boeing 737 по ошибке
К авиакатастрофе с самолётом «Международных авиалиний Украины», который упал под Тегераном 8 января вскоре после взлёта, стала человеческая ошибка. Согласно заявлению властей Ирана, распространённому по местному телевидению, Boeing 737 пролетал над важным военным объектом, пишет 11 января Reuters.
О предварительных выводах внутреннего расследования Вооружённых сил высказался в Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.
"Человеческая ошибка в период кризиса, вызванная авантюризмом США, привела к катастрофе", – заявил Зариф и добавил слова соболезнования тем, кого коснулась трагедия.
В официальном заявлении Ирана говорится, что украинский лайнер, принятый за вражеский самолёт, был ошибочно сбит на фоне повышенной боевой готовности по причине угроз ракетных ударов со стороны США, а также усилившейся активности американской военной авиации у границ страны.
Президент Ирана Хасан Роухани назвал случившееся "непростительной ошибкой" и заверил, что виновные в трагедии понесут наказание. Он также выразил соболезнования.
Глава Украины Владимир Зеленский потребовал, в свою очередь, официальных извинений, денежной компенсации, полного и открытого расследования. Роухани распорядился принять меры для возмещения ущерба, передаёт РИА "Новости".
Ранее глава глава Службы безопасности Украины заявил о том, что его ведомство рассматривает две версии крушения лайнера – попадание ракеты или теракт.
Справка:
8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность.