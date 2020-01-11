Иран признал, что сбил украинский Boeing 737 по ошибке

К авиакатастрофе с самолётом «Международных авиалиний Украины», который упал под Тегераном 8 января вскоре после взлёта, стала человеческая ошибка. Согласно заявлению властей Ирана, распространённому по местному телевидению, Boeing 737 пролетал над важным военным объектом, пишет 11 января Reuters.

О предварительных выводах внутреннего расследования Вооружённых сил высказался в Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

"Человеческая ошибка в период кризиса, вызванная авантюризмом США, привела к катастрофе", – заявил Зариф и добавил слова соболезнования тем, кого коснулась трагедия.

В официальном заявлении Ирана говорится, что украинский лайнер, принятый за вражеский самолёт, был ошибочно сбит на фоне повышенной боевой готовности по причине угроз ракетных ударов со стороны США, а также усилившейся активности американской военной авиации у границ страны.





Президент Ирана Хасан Роухани назвал случившееся "непростительной ошибкой" и заверил, что виновные в трагедии понесут наказание. Он также выразил соболезнования.

Глава Украины Владимир Зеленский потребовал, в свою очередь, официальных извинений, денежной компенсации, полного и открытого расследования. Роухани распорядился принять меры для возмещения ущерба, передаёт РИА "Новости".

Ранее глава глава Службы безопасности Украины заявил о том, что его ведомство рассматривает две версии крушения лайнера – попадание ракеты или теракт.