В Иране заявили, что задержка вылета украинского Boeing 737 была вызвана перегрузом

Задержка вылета потерпевшего крушение в Тегеране украинского Boeing 737 была вызвана перегрузом. Об этом сообщил журналистам глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

"Причиной задержки самолета стал перегруз", – приводит его слова агентство IRNA. Резайефар добавил, что "лайнер был полон пассажиров, которые везли много багажа".

По его словам, "причиной задержки стала просьба пилота выгрузить часть груза пассажиров, чтобы перераспределить его на следующий рейс в украинский аэропорт".

Накануне глава Службы безопасности Украины заявил о том, что его ведомство рассматривает две версии крушения лайнера – попадание ракеты или теракт.



