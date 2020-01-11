Рауль Хаджимба опротестует отмену результатов выборов президента Абхазии

Пресс-служба президента Абхазии завила о намерении обжаловать решение Верховного суда республики, признавшего в пятницу незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре прошедших осенью в республике президентских выборов.

"Считаем необходимым заявить, что данное определение вынесено с нарушением законодательства и может привести к обострению непростой общественно-политической ситуации в стране. Принятие решения происходило на фоне погромов в комплексе правительственных зданий, захвата администрации резидента и фактического осадного положения здания Верховного суда. При таком давлении говорить о том, что у Верховного суда Абхазии были условия для вынесения объективного решения, не приходится", – говорится в документе.

"В силу предусмотренных норм процессуального закона кассационная инстанция, действующая в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, не имела законных оснований для принятия по указанному административному делу нового решения и признавать итоги выборов Президента Республики Абхазия несостоявшимися и недействительными. В связи с чем убеждены, что Кассационное определение Кассационной коллегией по административным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия, как говорилось выше, не является законным и обоснованным, нарушает единообразие в толковании и применении судами норм процессуального права, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав", – говорится в заявлении.

Верховный суд Абхазии вечером 10 января признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции. При этом адвокат истца заявил, что решение суда об отмене итогов выборов вступило в силу в пятницу и подлежит немедленному исполнению.

Накануне парламент страны призвал Рауля Хаджимбу подать в отставку с поста главы государства. Он отказался покидать свой пост добровольно.



