На Коллонтай школьника сбила машина. В ближайшей частной клинике отказали в помощи

Подросток угодил под колёса «Шкоды» в Невском районе Петербурга. Свидетели ДТП, ожидая медиков, пришли в ближайшую частную клинику, но там в помощи отказали.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 13-летний мальчик перебегал около 17.30 дорогу у дома №3 по улице Коллонтай. Очевидцы отмечают, что на красный. В итоге юный пешеход попал под проезжавшую «Шкоду» и получил травмы средней степени тяжести.





Свидетель случившегося Ирина Полякова написала в соцсетях, что обратилась за помощью в рядом расположенный медицинский центр «XXI век», но получила отказ.

«Я туда лично зашла, попросила, чтобы кто-нибудь из докторов помог, хотя бы посмотрел. В ответ от девушек администраторов услышала: «Вызывайте скорую». Я их очень просила, объяснив что (мальчик) совсем рядом – пока скорая приедет, пройдет время. Врачи, что с вами?» – возмутилась петербурженка.