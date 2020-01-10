Президент Абхазии обсудил с заместителем секретаря Совбеза РФ ситуацию в республике

Президент Абхазии Рауль Хаджимба и заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев обсудили ситуацию в республике, сообщил сайт президента Абхазии вечером в пятницу.

"Десятого января состоялась встреча президента республики Абхазия Рауля Хаджимба с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым. Рауль Хаджимба и Рашид Нургалиев обсудили общественно-политическую ситуацию в Республике Абхазия и пути ее нормализации", – сообщил сайт.

Верховный суд Абхазии вечером 10 января признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции. При этом адвокат истца заявил, что решение суда об отмене итогов выборов вступило в силу в пятницу и подлежит немедленному исполнению.

Накануне парламент страны призвал Рауля Хаджимбу подать в отставку с поста главы государства. Он отказался покидать свой пост добровольно.



