Копчёный детёныш шимпанзе для богачей. В Конго краснокнижное животное подавали туристам

Ресторан африканского отеля потчевал гостей копчёным мясом шимпанзе. Природоохранная организация Conserv Congo подала жалобу на руководство гостиницы.

Как сообщает Mirror 10 января, блюдо значилось в меню под названием «копченый детеныш шимпанзе». Ресторан, в котором подавали обезьяну, находится в отеле Beatrice в Киншасе, столице Демократической Республики Конго. За порцию деликатеса у постояльцев просили 27 фунтов (2164 рубля). Глава природоохранной организации Conserv Congo Адамс Кассинга заявил, что руководство отеля с помощью мяса детёныша шимпанзе пыталось заманить богатых клиентов, в первую очередь гостей из азиатских стран.

«Люди верят, что могут поглотить дух животного через его плоть и благодаря этому стать более могущественными», — отметил он. Издание пишет, что сначала владелец отеля не признавался в наличии мяса шимпанзе в меню, объясняя ситуацию опечаткой. Однако позднее заявил, что сомнительный деликатес добавили без его ведома.



