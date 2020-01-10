Аэропортом Хельсинки за год воспользовались почти 600 тысяч пассажиров российского направления. Япония и Китай популярнее

Россия из ближайших к Финляндии стран стала вторым по популярности направлением аэропорта Хельсинки-Вантаа. Об этом сообщает оператор Финских аэропортов Finavia 10 января.

За 2019 год число пассажиров на российских рейсах выросло на 15%, до 594 тысяч, при том, что осенью были прекращены полёты в Екатеринбург, Самару и Казань. Для сравнения, граждане Швеции воспользовались воздушными воротами финской столицы 1 644 тысячи раз (-2% к 2018 году), а эстонцы – 323 тысячи (+9%).

Япония, Германия, Китай и Швеция принесли больше всего транзитных туристов, общее количество которых увеличилось почти на 17%. При этом доля тех, кто делал в Хельсинки пересадку, составила 38%.

Особенно активно растёт китайское (659 тысяч, +18%) и японское направления 837 000 (11%). В страну восходящего солнца из Финляндии можно улететь в пять городов – больше, чем из какого-либо другого аэропорта Европы. В Северную Америку в 2019 году из Хельсинки (и в него) отправили 439 тысяч человек, что на 30% превышает показатель предыдущего года.





«Привлекательность Хельсинки-Вантаа остается отличной. Азиатские пассажиры играют важную роль для аэропорта Хельсинки, поскольку наше географическое положение между Азией и Европой является идеальным. В течение летнего сезона будет 53 рейса в неделю в Китай и 45 рейсов – в Японию», – сказал директор по развитию маршрутов в Finavia Петри Вуори.

Главный аэропорт продолжает наращивать пассажиропоток. В 2019 году он увеличился на 5%, до 21,9 млн человек. Авиасообщение у Хельсинки есть с Петербургом и Москвой.

Кроме того, главный финский авиахаб заканчивает масштабную реконструкцию. Подробнее читайте в материале "Фонтанки" "Битва аэропортов. За счёт чего Хельсинки обходит Петербург".